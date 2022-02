Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Existen cuatro formas de estacionar un vehículo: en paralelo (la más común); en ángulo (a 45º de frente); en ángulo inverso (a 45º marcha atrás); en perpendicular (90º).



Cuando el ancho de la calle o avenida lo permite, se recurre al estacionamiento en ángulo o en perpendicular porque se aprovecha mejor el espacio disponible y analizaremos las ventajas e inconveniente de cada una de estas variantes.



Los dos momentos del vehículo a analizar son al estacionar y al salir del lugar. Veamos cuál resulta más conveniente a los efectos de facilitar estas dos maniobras.



En el caso del estacionamiento en paralelo, dado que las ruedas que giran son las delanteras, no hay más remedio que adelantar el vehículo para estacionar marcha atrás, con la consiguiente eventual molestia para los vehículos que vengan detrás. No hay otra forma.



Lo mismo pasa con el ángulo inverso y sucede con frecuencia que el vehículo que viene detrás no interpreta la maniobra, aunque tenga la luz de giro prendida y se dificulta la maniobra. Ello se complica si son varios los vehículos que vienen detrás, generando una demora para todos.



Pero en el caso del estacionamiento en ángulo esto se evita, porque el vehículo ingresa de frente directamente al estacionamiento sin ninguna demora.



En los cuatro casos, para salir del estacionamiento, el conductor debe esperar a que el tránsito se lo permita, ya sea hacia atrás o hacia adelante.



El ejemplo más claro en perpendicular es del estacionamiento de los Shopping, donde casi todos optamos por ingresar de frente que es la maniobra más rápida.



En los lugares donde se puede estacionar en ángulo y no están marcadas las rayas que separan cada espacio, los conductores, de forma natural, utilizan estacionar en ángulo o sea avanzando de frente porque resulta más fácil y conveniente por no dificultar la circulación de otros vehículos.



Así era hasta hace unos pocos días la forma de estacionar en la calle Scosería donde se encuentra un supermercado, pero con asombro y desagrado, comprobé que la Intendencia de Montevideo pintó las rayas obligando ¡a estacionar en ángulo inverso, como lo ha hecho en toda la ciudad!



He preguntado, incluso a Inspectores de Tránsito y nadie sabe explicarme, porqué se obliga a los conductores a estacionar de esta forma, en vez de aplicar el estacionamiento en ángulo, que según mi comprensión y de acuerdo a lo expresado, es la más conveniente.



Quizás esta carta abierta le llegue a alguien que brinde una explicación satisfactoria a esta imposición de la Intendencia de estacionar en ángulo inverso.