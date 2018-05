Estacionamientos para discapacitados

@| Les escribo con intensa preocupación ante una situación que ocurre demasiado a menudo, y que francamente me hace dudar de la empatía humana.



El pasado miércoles me dirigí con mi esposa a Tienda Inglesa, por lo que estacioné a meros metros de la entrada externa. Pude apreciar que de los 6 lugares para discapacitados directamente sobre la calle paralela a esa entrada, todos estaban ocupados, pero sólo 2 de ellos por vehículos autorizados a hacerlo. Verdaderamente me asombré ante la falta de respeto en rápido deterioro societal; hace unos años esto hubiera sido impensable! Por suerte pude increpar a una propietaria de uno de los autos en infracción, y le hice saber de su falta. Lo que me sorprendió aún más fue su total desconsideración al replicar que “sólo iba a hacer un mandado”.



Espero que sea igual de comprensiva cuando le estacionen en el garage de su casa vecinos que simplemente tienen otros mandados para hacer.



Eso no es todo: le notifiqué a uno de los “guardias de seguridad” (más que guardias se los debería denominar deambuladores pagos), y el mismo precedió a seguir deambulando. Ninguna acción fue tomada, y el día continuó como todos los demás. Las reglas que intentan ofrecer cohesión social una vez más siendo atacadas y nadie teniendo el coraje de detenerlo (seguramente además seamos pocos a los que les importe).



Espero no tener que recordarles que amparados en la ley 18651 y decreto 22515 (IMM), los vehículos debidamente señalizados como pertenecientes a personas discapacitadas cuentan con espacios reservados para poder estacionar en cualquier parte del país, y le compete al Municipio y al gobierno estatal velar que ello se cumpla. Dado que el Montevideo Shopping es un predio privado, recae en los propietarios esta responsabilidad.



Se que no le compete al Shopping educar al pueblo uruguayo, pero mientras gestionen un parque de estacionamiento abierto al público, deben cerciorarse que las reglas de tránsito sean respetadas en obvia protección a los ciudadanos que usan de su terreno, ya sean estos discapacitados o no. Espero que tomen los recaudos correspondientes y que así lo confirmen en los próximos días.