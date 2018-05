Estacionamiento tarifado

@| En el cobro del estacionamiento han hecho cambios para recaudar más, aunque nos hayan perjudicado notoriamente sacando la fracción de la media hora, siendo el mínimo 1 hora. Además de perjudicar la movilidad, ya que quien contrata media hora seguro que estará esa media hora o menos, dejando libre el lugar a otro. Pero bueno, eso no es todo, antes cuando uno estacionaba cerca de la hora, el pago correspondía con los minutos que faltaban para las 18 horas. Hace un par de días estacioné a las 17:42, restaban 18 minutos para las 18 horas y me cobraron la hora entera. O sea que se quedaron con 42 minutos que no correspondían. No se trata del importe en particular, se trata de hacer las cosas bien, y este importe multiplicado por todos los vehículos es bastante dinero que no corresponde que lo cobren a los contribuyentes. Tienen todos los sistemas y antes hacían la cuenta, ahora quienes cumplimos con el pago como corresponde somos estafados por la IMM.



Sr. Intendente, le agradezco tenga a bien corregir este error en sus sistemas informáticos para cobrar lo que corresponde y no apropiarse de dinero ajeno.