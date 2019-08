Estacionamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Desde hace más de un mes, en la proa de José Ellauri, G. Pereira y Santiago Vázquez, estaciona sobre la vereda una retroexcavadora con pala frontal; estamos hablando de un área pública para peatones.



He realizado varios llamados al 1950-4000 op. 1, no obteniendo respuesta en los reclamos. Un funcionario de iniciales W.O. me contestó que como no molesta, puede estacionar.



Si cualquier vecino estaciona su vehículo en ese sitio es multado o retirado por el guinche. Además, mandé un mail a la Directora Sra. Mariela Baute y nunca tuve respuesta.



Apelo a este medio como último recurso.