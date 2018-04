La Estación Central

En estado de deterioro



@|Sr. Ministro Rossi, Ud. habla del desvelo que tiene su Ministerio por la abandonada Estación Central Gral. Artigas.



Ya van más de 13 años cerrada, abandonada; se habla del ex Plan Fénix, del Banco Hipotecario y nada.



Los vecinos se han movilizado en busca de soluciones y nada.



Lo único que se logró fue poner en el frente un muro de chapa tratando de cuidar las esculturas, entre ellas la de Artigas. Le recuerdo que algunas de las 4 figuras restantes tienen roturas importantes. El muro está tapado de graffitis. Ahora se deja una luz prendida. En el costado que une la calle Río Negro con la rambla Baltasar Brum hay gente viviendo. La pobreza y la falta de higiene es lo que predomina.



¡Menos mal que es un desvelo para este gobierno, para el anterior y así seguimos!



Por esa rambla portuaria ingresan miles de personas a la ciudad y es además punto de saturación a la hora del regreso.



¿Cómo puede ser que este monumento histórico, que es patrimonio del país, esté en ese estado?



Ahora hasta el vidrio del reloj de la torre principal está roto. Parte del techo muestra faltantes. Cada poco tiempo se ven cortando el pasto donde están los depósitos que dan a la calle Paraguay. Igual es una vergüenza.



Se habló de un espacio de terreno para depósito de contenedores o camiones pero no se resolvió nada. También que en el edificio se haría un centro comercial, un lugar para espectáculos, sede para las reuniones de los Intendentes, Museo Histórico pero nada se ha hecho.



Lo concreto es que, año a año, esta hermosa obra arquitectónica realizada por el Arq. Andreoni, el mismo que hizo el Club Uruguay, Hospital Italiano, el Canal Andreoni (en Rocha) y otras obras, se está perdiendo.

¿Acaso este Ministerio no tiene gente que se preocupe y ocupe de prioridades? La población lo reclama.



No queda nada lindo mostrar este hermoso monumento en ruinas a los turistas.



Este Ministerio tiene mucha culpa en muchísimas obras demoradas o por falta de fondos o por malos asesores, etc.; como ejemplo más de tres años en terminar en la Ruta 1 los cruces de Cibils y Tomkinson y aún hoy siguen haciendo cosas que se terminaron mal, como los terraplenes. O el puente sobre Rosario, Ruta 1, debía estar pronto para diciembre 2017, y recién se terminó en enero el puente, ahora falta todo lo demás. Recuerdo cuando el Ministro fue a Colonia a inaugurar obras estaba el puente embanderado y había mucha gente trabajando. Hoy no hay banderas y el personal que queda es poco. A este ritmo ni a fin de año estará pronto.



¿Quién paga esto? ¿Se le multa a la empresa por demoras o es una forma encubierto de mantener el trabajo? Según el Ministro, toda la obra costó 22 millones de dólares, ¿ya se gasto?, ¿cuesta más o le quedaron debiendo a la empresa?



Estos son ejemplos que revelan inoperancia de este Ministerio.



En esta cartera, quien más trabajó, a mi entender, fue el fallecido Jorge Sanguinetti en los períodos del gobierno Colorado.



¡Haga algo Sr. Ministro por la Estación Central Gral. Artigas! Está muy cerca del Ministerio y es lo suficientemente grande como para no verla.



Ud. siempre dice: “Estamos trabajando”, pero la realidad marca cosas diferentes; poco se ve.