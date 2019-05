Una esquina olvidada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La esquina en cuestión es la ubicada en la intersección de las calles Juan Benito Blanco y 21 de Setiembre, olvidada hace fácil más de 40 años por lo menos, lo que a mi recuerdo hace, por distintas reparticiones de la IMM

Limpieza - Dos contenedores que se encuentran en sendas opuestas diagonalmente, la mayoría del tiempo viven con basura en sus alrededores, cosa que ya es costumbre, muy desagradable por cierto y sobre todo tener que caminar en su entorno. Ni que hablar del techo de la parada de Benito Blanco, que se ha transformado prácticamente un contenedor de residuos a cielo abierto. Hasta hace unos días en la vivienda proyecto del Arq. Vilamajó (patrimonio no sé si departamental o nacional) vivía una persona, intruso obvio, que además agregaba otro tipo de olores y “arreglos estéticos” al medio ambiente. Hoy aparentemente desalojado, pero ya había sido desalojado y había vuelto. Que conste que dicha persona solamente afectaba en ese sentido y en el aspecto de la casa, aludida.



Siempre en lo que refiere a la limpieza, los distintos jerarcas de la Intendencia han culpado a los vecinos, que alguna cuota podrán tener no lo dudo, pero muy menor frente al responsable de la gestión de limpieza y que prometió algo previo a todas y cada una de las elecciones y nunca cumplió. Costumbre muy típica de los supuestos responsables, yo no fui, siempre la culpa es de otro.



Tránsito - Es un esquina peligrosa desde siempre en cuanto a colisiones de tránsito y seguridad peatonal se refiere, la Intendencia debe o debería tener un estadística de accidentes ocurridos en dicha esquina con distintos grados de gravedad, que en reiteradas ocasiones los vecinos somos los que llamamos a las unidades de emergencia (cosa obvia y que no renunciamos ni jamás lo haremos), cuando vemos que son de cierta gravedad.



La única acción que hizo la Intendencia, fue cambiar el cartel de Ceda el Paso, por uno de Pare, ambos mimetizados entre la parada de ómnibus y su gente esperando su locomoción, quiosco de diarios y revistas que hace unos años que no funciona, árbol en la esquina que además de levantar la vereda dificulta la visibilidad, sobre todo del lado que la topografía ayuda menos.



Sería bueno comparar los siniestros producidos en el cruce de la Rambla y Solano Antuña, con los de la esquina motivo de nuestra nota. El cruce de Solano Antuña, donde además de existir una dársena de giro y un cantero central más ancho ahora colocaron un semáforo, cosa que no discuto; lo que repruebo es el orden de prioridades, incluso con otros cruces de la Rambla, como el de 21 de Setiembre, que es en un trazado planimétrico en curva y con un cantero angosto y que permite el acceso a la rambla.



Vialidad - Continuando con nuestro cruce, motivo de la presente, el ancho de calzada del tramo de 21 de Setiembre, que va desde Ellauri hasta la Rambla, es 2 metros más angosto, menos ancho, que el que le precede desde Ellauri hasta Bvar. Artigas. Obviamente reconozco la dificultades de la obra, con un pavimento colapsado y servicios que deberán ser trasladados, pero estamos hablando de cuatro cuadras hasta Benito Blanco (el tramo peor claramente) y dos más a la Rambla. Hace demasiados años de éste tema y si bien han existido distintas ideas para mejorar la movilidad, por este tramo, todas quedaron por el camino.



Existieron muchas solicitudes y nunca hubo respuestas, salvo el cambiar un Ceda el Paso por un Pare; demasiado grotesco y a mi parecer irrespetuoso.

Alguien puede decir, porqué no incluir esto y los semáforos en un proyecto participativo. El tema son por lo menos dos. Uno porque su presupuesto lo superaría ampliamente y el otro no menor, que es responsabilidad de la Intendencia Departamental hacer ciudad y no hacer la vista gorda a estos problemas.



Todos respetamos y admiramos al Arq. Julio Vilamajó; ¿tiene derecho que un proyecto de él esté convertido en prácticamente una tapera?