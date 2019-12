La esperada zancadilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Poco duró la fiesta de la Coalición Multicolor, pues a principios de semana ya se produjo el primero de los escollos que le puso el Gobierno saliente. No fue para muchos una sorpresa, pues hubieron actitudes por parte de algún dirigente oficialista, que dejó mucho que desear en cuanto a modales, corrección y caballerosidad. El mal perder es como el altanero ganar, ambos fuera de lugar.



Durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, no hubo oportunidad en que no se produjera un anunciado ajuste de tarifas en el mes de enero, como forma de empezar el ejercicio con un colchón similar al del sueldo que uno cobra a principios de mes y administra de acuerdo a sus necesidades.



La decisión del Frente Amplio de saltearse este año el ajuste de tarifas públicas de enero, sólo puede explicarse como una actitud destinada a perjudicar el plan ya trazado por el equipo económico del gobierno electo, quien deberá estrenar su mandato con la antipática suba de tarifas que el Frente Amplio le dejó envuelto de regalo, para que parte del pueblo diga que se había comprometido a no aumentar los impuestos y ya lo hacen en la primera de cambio. Un movimiento que se hizo con el único propósito de gozar el mal momento que habrán de pasar los nuevos gobernantes.

Por suerte, como el optimismo debe ser también una actitud de vida, no olvidemos que no tendremos que sufrir en demasía por los próximos cinco años de estas ideologías, que responden a principios de un sector que afortunadamente se va en retirada.