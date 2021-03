Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Según el FA en su último discurso, los uruguayos/as tenemos “espalda financiera” como para seguir tirando “manteca al techo”.



Un nuevo término afloró en el imaginario popular: la combinación de “espalda”, supongo como la de aguantar carga encima, y “financiera” que es un término generalmente asociado a la banca.



En el diccionario de la Real Academia Española, busqué la susodicha combinación en forma infructuosa, a pesar de que que existen 26 acepciones registradas. Supongo que no querrán significar a “espaldas de alguien” o sea que no se entere o “caerse de espaldas” es decir asombrarse mucho, o “dar la espalda” que sería ignorarlo o abandonarlo. El término “financiera” es relativo o perteneciente a la Hacienda Pública, a las cuestiones bancarias o bursátiles o los grandes negocios mercantiles.



Es evidente que se trata de otro descubrimiento lingüístico, como aquel ahora olvidado por el FA de “consolidación fiscal”, ideado por el entonces Ministro de Economía Cr. D. Astori para realizar un “impuestazo”.



Supongo que al hablar de “espalda financiera” se hace referencia a la capacidad de endeudamiento del país, ya que no se presenta como opción la de subir impuestos, al hacer referencia al 2% menos de descuento al IVA sobre las tarjetas de débito o crédito, o a la posibilidad de aumentar las tarifas, que según el FA se ajustaron por encima de la inflación, luego de la jugarreta de no hacerlo en enero de 2020 como correspondía a un buen perdedor electoral. Lamentablemente, la capacidad de endeudamiento se encuentra bastante acotada por la combinación del déficit fiscal heredado y los ya altos índices de deuda pública.



La amnésica visión del FA omite indicar que la deuda pública debe pagarse con renovación, previo pago de intereses o con recursos provenientes del sector privado, esto es con exportaciones mayores a las importaciones, inversiones o impuestos resultantes de las actividades del sector privado.



Hasta ahora no he escuchado a ninguno de estos proponentes del FA indicando su fuente de financiamiento o su voluntad de colaborar generosamente con una parte de sus ingresos para atender a los compatriotas en situación de calle, de pobreza o de desempleo.



Otro sí digo, hablar de soberbia del gobierno expresa una cortedad de memoria poco creíble vistos los antecedentes de sus gobiernos anteriores con referencia a la oposición. Y lo de criticar incumplimiento de promesas electorales de otro partido es rayano a la desesperación, dadas las condiciones imperantes en el país y en el mundo.



La absoluta falta de autocrítica – por alguna razón perdieron las elecciones – incluye pretender que las “fortalezas” heredadas de sus gobiernos anteriores, como la de la reforma de la salud (más impuestos cargados a los uruguayos/as, despilfarro, falta de control, cambio de autoridades), la situación financiera ( déficit fiscal del 5% del Producto, 10,5% de desocupación, creciente endeudamiento externo), fueron el soporte para la actuación del gobierno actual. Esto sería más o menos comparable a las “fortalezas” si existían en la Atlántida, descriptas por Platón.