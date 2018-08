*|En la edición del pasado domingo 8 de julio, referente a las escuelas especiales, el maestro Florit indica que son 6.000 los alumnos.



Todos los años muchos discapacitados deben dejar las escuelas por límite de edad. ¿A dónde van? Sus capacidades no les permiten estudiar, ni trabajar.



Aquí es donde comienza la problemática situación de ellos y sus familias; ¿qué hacemos con estos muchachos y muchachas? Hay hogares, me consta; hay mucha gente buena, ¡pero son pocos!



La Sra. Begonia Grau, encargada en el Mides de la Discapacidad, lo sabe.



¡Debemos ayudar a estas instituciones! ¡No debe cerrar ninguna! ¡Deben abrirse más!



Escribo por ellos, los que no pueden.