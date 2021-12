Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quiero dar a la opinión pública un punto de vista respecto al lugar donde me formé: la Escuela Superior de Lechería de Colonia Suiza, la cual depende de UTU.



Los técnicos en lechería hemos jugado un rol preponderante en el desarrollo de dicho rubro en nuestro país; con el cual somos reconocidos mundialmente, tanto en la fase primaria como en los productos procesados.



Me formé en esa querida Institución, así como tantos colegas de distintas edades, hoy día, repartidos en el ámbito nacional como internacionalmente; y tanto en un caso u otro con muchas historias de éxitos profesionales y reconocimientos.



En mi caso trabajé en Uruguay un tiempo y después me fui a hacer un pos título fuera del país. Y en Chile, donde estoy actualmente, hallé mi lugar y reconocimiento en mi profesión.



Costó mucho que a nuestra profesión se la reconociera a nivel nacional y costó, más aún, poder llegar a puestos de importancia dentro de la industria nacional. Siempre el anhelo mío y de tantos otros colegas es, algún día, ver al frente de dicha institución a un Técnico Superior en Lechería. Las razones varias y variadas, todas fundamentadas, pero no es en este ámbito el lugar para exponerlas.



Estos últimos años, la Escuela ha estado dirigida por profesores de Geografía, Física, etc. los cuales no quiero desmerecer, al contrario, son dignos de admirar; pero mi pregunta es por qué no un colega. Estamos al frente de industrias, grandes lecherías, laboratorios, organizaciones gubernamentales dentro y fuera del país y se nos veta para dirigir el lugar donde nos formamos y que redundaría en beneficios para los futuros profesionales del sector. ¿Quién mejor para conocer la dinámica de la misma?



La Escuela de Lechería de Colonia Suiza, está dentro de las tres que más producen y dejan beneficios para la UTU, con el trabajo de los alumnos. Cierto es que se forman gratuitamente dentro de la misma y siempre, toda compra de equipamiento, por ejemplo, debe pasar una cadena de mando interminable, para caer en balde sin fondo.



¿No será hora de que se tome consciencia (ya que hablamos de modernizar, de superarnos, de un país productivo con profesionales cada día más formados, para poder competir y ser eficaces, eficientes) y que se valore a los profesionales allí egresados para que en un futuro, ojalá más temprano que tarde, pueda un Técnico Superior en Lechería (teniendo que aprobar lo que se requiera) participar y concursar para ser Director de la misma?