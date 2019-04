¿El escrache dónde es?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|¡Vergonzoso! Todo lo sucedido con el caso Gavazzo; y por supuesto las medidas tomadas por nuestro Presidente Tabaré Vázquez han dejado mucho que desear.



Primero declaró que no puede leer todo. ¡Sr. Presidente es su responsabilidad!



Después, la destitución de Jorge Menéndez, cuando al que tenía que sacar de un plumazo era a Toma.



Pero, en fin, lo que más me importa a mí es saber dónde están los acérrimos defensores de los desaparecidos; de los derechos humanos.



Por eso, ¿dónde es el escrache?



¡Señores, esto está sucediendo en un gobierno democrático y del Frente Amplio! ¿Dónde están las voces de siempre que reclaman justicia?

¡Es inadmisible que se haya dado a conocer toda esta información a través de la prensa! Y si no, ¿qué hubiera sucedido? ¿Nada?



Sr. Presidente, este tipo de información de ninguna manera se puede dejar pasar. Estamos hablando de principios, valores, derechos humanos. ¡Un horror!



Espero que esto haya sido un antes y un después en esta historia frenteamplista que nos ha dejado poco y nada a la mayoría de los uruguayos...