Escapes libres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|A principios del año 2018, hubo campañas por ruidos molestos, que más que molestos son insoportables.



De Montevideo nos llegaron por los diarios noticias y fotos de inspecciones y multas a autos y motos con escape libre (El País, Viernes 23 de febrero de 2018).



Como no vivimos en la capital no sabemos si tuvieron éxito y los montevideanos pasaron a vivir más tranquilos.



Pero en Santa Lucía no.



En los últimos meses arreció el ruido de autos y sobre todo motos que asuelan la ciudad. A toda hora circulan ensordecedores y a alta velocidad, no respetan la noche, no respetan el sanatorio COMECA que queda en una de las calles principales y además han provocado numerosos accidentes.



Durante el año 2018, se realizaron denuncias, se levantaron firmas, se concurrió a varias reuniones con la Alcaldía y la Policía sin ningún resultado.



Por la Ley de faltas Nº. 19120, parece ser que las multas van desde $ 6000 hasta 10 unidades reajustables.



Es tal la cantidad de motos que circula en condiciones irregulares, que si los inspectores de tránsito se apostaran en cualquier esquina de esta ciudad, sobre todo en horas de la noche, la arcas de la Intendencia de Canelones se enriquecerían en pocas horas.