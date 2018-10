@| Una nueva tienda de ropa ancla en nuestro país, como tantos otros negocios, negociados, embaucarán a la gente con “baratos precios”... y luego de un tiempo el clásico “2 x 1”, dejando relucir las monstruosas ganancias de los locales de ventas al público.



Vale solo viajar, no muy lejos, para darse cuenta los reales costos de los distintos productos, y si de textiles hablamos, nunca se podrán imaginar los valores de origen.



Una conocida casa de nuestro gran “Montevideo”, así lo deja en claro, cuando vemos que adquieren locales inmensos, súper costosos, con decenas de empleadas, y que lo “solventan” vendiendo a precios de 39, 59, 49, 99 etc.

Indudablemente, estos importadores, compran por toneladas, no por unidad, dado que en origen nunca podrían sacarle el costo a un solo producto.



En fin, estamos como en otros países, en los que los consumidores esperan días sentados para ser los primeros en adquirir un determinado producto.



Los valores han cambiado, el consumismo nos ha ido dominando.



Creemos que nos ofrecen gangas, cuando en realidad a la larga, nos daremos cuenta que esos no eran más que simples espejitos de colores, que hemos adquirido cambiando nuestro valioso dinero.



Cuando puedan salir al mundo, se darán cuenta de lo dicho, y cuando crezcan un poco mas, se darán cuenta también de lo malgastado de su dinero.



La escala de valores ha cambiado, y no para bien, desde el consumismo en la tecnología, hasta ahora en la ropa, cosa que no mucho tiempo atrás el uruguayo común no caía en eso.



Pasamos de ser simples, austeros, sencillos, etc., a querer aparentar, consumir por demás, adquirir por las dudas o para que me “vean”, para hacernos notar, para resaltar...



En fin, las grandes empresas, grandes corporaciones, nos logran embaucar, y vender determinados productos que si pensáramos, no nos cambiarían mucho la vida misma, la esencia.



La juventud está perdiendo personalidad, identidad, seguridad consigo mismo, necesitan “tener” para ser.