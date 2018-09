Errores vs. BROU

@| Recientemente el Banco País modernizó el sistema informático, destacando haber sido distinguido por la alta calidad del mismo.

Primero: el cambio de numeración de las cuentas, no simplifica nada, aumenta la posibilidad de error del usuario. no menciona a veces el nombre del destinatario de un giro, aumenta otra vez la posibilidad de error.



Segundo: se han producido muchos errores por lo visto, el 29002900, saturado de llamadas, no atiende.



En mi caso he reclamado vía mail por dos errores en la misma cuenta asumiendo mi culpa ¿¡¡¡? de julio y agosto, habiendo logrado recuperar el último, de menor valor. El banco, telefónicamente lo comunica y dice que la titular de esa cuenta es solvente y devolverá el otro importe. Van dos meses.

Ahora bien, el Banco País se ocupa de notificar al que recibió ese depósito, estando el cliente perjudicado impedido de hacer algo más, quedando a la buena voluntad del que recibió el depósito que no le correspondía.

Como sigo operando con e*brou, con mucha atención, compruebo varios errores del sistema, como agregar un cero al número que yo digité, o cuando selecciono el tipo de operación por ejemplo proveedores, aparece “sueldos”.



Conclusión, veo culpa de errores al nuevo sistema. Por lo tanto, comprobado el error cometido por el banco, este, “debería acreditar inmediatamente en la Cta. Corriente, el importe correspondiente”. Después, tomarse el tiempo que quiera para rescatar esos depósitos de quien los recibió indebidamente.