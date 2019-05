Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|¡La verdad es que ya me cansé!



Sí señores, me cansé de que nos tomen por tontos.



¡Antes Sendic, ahora Placeres! Y vaya saber cuántos más que por supuesto quedarán en el anonimato.



Resulta que Placeres, según dicen “ahijado político” de Mujica, está siendo acusado por el Fiscal Pacheco, nada más y nada menos que por un delito de conjunción del interés público y privado en el caso de Envidrio.



¿Qué me dicen? Un diputado, representante nacional.



Ya se sabía desde hace tiempo la vinculación de Placeres con Envidrio, que además tiene familiares dentro de la empresa.



Esa empresa que fue fundada con el dinero de todos los uruguayos y que le ha ido bastante mal, como todas las del Fondes. Otra herencia maldita del gobierno de Mujica. ¡Pero por favor!, ¿acaso se puede rescatar algo positivo de ese gobierno?



En fin, resulta que ahora el MPP dice que en realidad el caso de Placeres se trata solamente de un “error administrativo” y nos quieren hacer comer la pastilla.



Señores, no somos tontos...



Y todavía el hecho de que haya renunciado a su banca y a cobrar el subsidio, se lo debe tomar como un “buen gesto”.



Es increíble como cada uno ve lo que quiere ver...



Miranda dice que con la renuncia de Placeres el caso queda cerrado para el Frente Amplio y que no es necesario analizarlo por el Tribunal de Ética del Partido.



Como ciudadana de este país, me hubiera gustado que el Parlamento lo llevara a sala para hacerle responder acerca de lo que se le acusa (un delito).



Así es más fácil, apagaron el incendio antes de que se expandiera. Y claro, estamos en año electoral; barramos debajo de la alfombra.