Erradicar la pasta base, sí, se puede

@| ¿Hay solución? Entendemos que sí la hay para terminar la venta de pasta base.



Los políticos se llenan de votos gracias a discursos demagógicos sobre cómo combatir el narco tráfico. Pero poco o nada hablan de los damnificados por el consumo.



Hasta hay ideas de poner un servicio militar obligatorio, educar , educar, educar, pero eso sería a largo plazo, y seguramente habrá férreos opositores de los mismos que lo proponen. Se llama hipocresía, o medidor de comentarios, nube de humo, etc.



Los padres de adictos tenemos bien claro esto:

La policía patrullando y el PADO saturando, solo disuaden mientras se puedan seguir efectuando a diario. Los operativos “Mirador” se usan más para recuperar viviendas copadas por los narcos, pero nada hacen por los adictos.



Endurecer la pena al vendedor de pasta base y al adicto internarlo en rehabilitación.



Hay que legislar, un decreto ley que tipifique a los que venden pasta base como “intento de asesinato”.



En definitiva es lo que hacen. Les pregunto? Si alguien le vende veneno a una persona, lo procesan como intento de asesinato verdad? ¿Porqué entonces a los narcotraficantes que venden pasta base (que es veneno), los tipifican, “tráfico de estupefacientes”?



Cuando legalizaron la marihuana se olvidaron de, antes, proponer un centro de rehabilitación para los adictos a esa sustancia, todos sabían que “no es inocua”, pero, era muy difícil proponer un centro de rehabilitación, cuando ni siquiera sabían cómo hacerlo.



Se necesita urgentemente un centro de rehabilitación para adictos con privación de libertad. En USA existen, se llaman “cortes de drogas”. El adicto ingresa a un centro en el que se le intenta rehabilitar y podrá salir solamente con la anuencia del juez de drogas, que en caso de recaer lo volverá a ingresar y por más tiempo.



Los adictos que salen, tienen que ir a un examen de orina cada tanto tiempo (obligatorio), y si se les detecta sustancias, automáticamente quedan a una nueva disposición del juez.



Los políticos que no tengan en cuenta esta lucha que salvará a nuestra sociedad de colapsar, no merecen ser votados.

Al menos perderán seguramente el voto de los afectados por el peor flagelo de la historia de nuestro país, la maldita pasta base y sus consecuencias en la sociedad uruguaya.

Espero que este material le pueda servir a alguien.