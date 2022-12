Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Vean que uso la palabra equivocados, por no decir mala fe. Así es como está actuando el Sr. Pte. del F.A. y su grupo en el caso del custodia presidencial.



Escuché al Pte. de la República decir que apoya a la Sra. Fiscal en que se aclare y se vaya hasta el “hueso” y caiga quien tenga que caer.

Y por si fuera poco, en el Senado el gobierno votó a favor una investigación propuesta por el F.A. que apoyó toda la Coalición Republicana.



Al revés fue la investigación que pidió el Senador Gandini sobre el acontecimiento en La Paloma. El F.A. votó en contra; evidentemente cuando se quiere investigar al adversario están los votos, pero cuando los investigados son ellos, no se levantan las manos. Eso se llama doble discurso.



Veamos qué pasó en La Paloma.



Un ciudadano como consecuencia de una bala que sale de una casa de enfrente de donde vivía, lo deja en silla de ruedas; y resulta que en esa casa había una fiesta. La escopeta causante de la desgracia desaparece del lugar y de acuerdo a los informes no se actuó con profesionalismo en el lugar del hecho. Para colmo, un jerarca del Ministerio del Interior de la época hace internar en el Hospital Policial al compatriota con nombre falso y cargo falso, porque ahí van solo policías.



Sr. Pte. del F.A.: ¿Ud. a esto cómo lo llamaría? Pero además, le pagaban un sueldo.



¡Ilegal por donde se lo mire! Y de eso Ud. no dijo nada...



Hablando de equivocaciones creo que nos vamos a poner de acuerdo:

Hay un caso en que el gobierno, mi gobierno, el que voté y defiendo está cometiendo un error y es el siguiente: el Sr. Pte. Vázquez, una semana antes de dejar el gobierno, hace un decreto para favorecer a los tupamaros que atentaron contra las instituciones democráticas que le abrieron las puertas a la dictadura, estamos de acuerdo.



Resulta que por ese decreto las jubilaciones de esos señores y señoras se verán favorecidas, incluyendo a los descendientes. Además de ser bastante dinero, seguirán cobrando los hijos.



¿No le parece Sr. Pte. del F.A. que eso es injusto para con los miles de compatriotas que han trabajado toda una vida aportando al B.P.S., cosa que no hicieron los tupamaros?