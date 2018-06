Se equivoca el Embajador de Qatar

@| Es muy lamentable que el Embajador de Qatar, que supuestamente representa un país árabe, resuelva embarcarse en una campaña en los medios de comunicación contra Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Bahrein, con alegaciones sin mérito e infundadas, en vez de cooperar con Egipto y los otros países y declarar que su gobierno cumplirá con los 13 requisitos, con el fin de resolver la crisis de una vez por todas.



No se trata de un asedio contra el pueblo de Qatar, son medidas soberanas para proteger la seguridad nacional, son medidas decisivas que siguieron a la ruptura de relaciones y al cierre del espacio aéreo y los puertos a las naves de bandera qatarí, a causa de la injerencia injustificada de Qatar en los asuntos internos de los cuatro países que están luchando contra el terrorismo en aras de su seguridad. Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y el Reino de Bahrein han trabajado incansablemente junto a la Organización Internacional de Aviación Civil para establecer caminos alternativos en el espacio aéreo para los aviones civiles de Qatar, lo que comprueba que no fue dirigido contra el pueblo qatarí.



En cuanto al combate al terrorismo, cabe mencionar que el Gobierno de Egipto presentó a Qatar listas de personas y entidades implicadas en actos terroristas con el fin de expulsarlos del país y Qatar, en lugar de cooperar, los acogió, además de utilizar a su vocero Al Jazeera para difundir sus ideas extremistas.



Qatar no puede negar que Egipto y los tres países sostienen que la crisis debe ser solucionada en el contexto árabe y con la mediación del Estado de Kuwait. Nosotros también estamos abiertos al diálogo, en base a los 13 requisitos presentados a Qatar.