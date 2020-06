Las dos epidemias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En el Uruguay AC (Antes del Coronavirus) teníamos varias epidemias que no sabíamos cómo combatir. Los suicidios, los homicidios, las muertes en las rutas y la violencia en el fútbol eran algunas de ellas.



Los astros se alinean y quizás tengamos la oportunidad de usar una bala para atacar dos blancos.



Cuando los científicos autoricen el reingreso al fútbol, deberán evaluar el uso de las tribunas. El mundo está optando por el vacío total.



Sin embargo, racionalmente no es posible demostrar que en el espacio abierto de una tribuna, si se mantiene la distancia interpersonal, el riesgo sea mayor que el de salir a correr por la rambla. Pero sería muy incómodo y triste no poder festejar y disfrutar el fútbol con alguien. Sería novedoso y de gran ayuda en la nueva normalidad que las familias pudieran ir a las canchas. Permitir que unas decenas de socios puedan llevar a su esposa e hijos manteniéndolos separados varios metros de las otras familias, sería una buena retribución a la fidelidad que tuvieron con su club.



El espectáculo sería mucho más disfrutable con gente en las tribunas. Y lo más importante, se comenzaría de a poco a construir convivencia.