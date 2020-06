Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Contra la opinión de los técnicos y personas que sabían de lo que hablaban, desoyendo todas las opiniones contrarias a autorizar emprendimientos, sabiendo de antemano que no funcionarían, se comprometieron muchos millones de dólares en Alas U, no pagaron nada y el dinero desapareció.



Pero el buque insignia fue Envidrio, capitaneado por el exdiputado Placeres, compañero del MPP.



Aquí pasó algo similar que con Alas U. Aconsejaron al gobierno que esa empresa era inviable. Eso no importó, total no era dinero de ellos, era de todos los uruguayos.



Parece que tiene un pasivo de unos 48 millones de dólares, por lo tanto es impagable y para el Estado incobrable.



El Fondes se quedó sin fondos, aquí primó el capricho, la soberbia, la incapacidad, la irresponsabilidad y posiblemente mucha dosis de corrupción.



Y no digan que no sabían; la oposición de entonces quiso investigar, pero las manos de yeso estaban a la orden del día, y la culpa no es sólo del "poeta", también la tiene Astori y los legisladores que taparon todo.



Pero ahora les llegó el momento de destapar la olla y tiene un olor bastante feo.



Alguna vez un señor dijo: “educación, educación, educación”; ahora el pueblo pide: ¡auditorías, auditorías, auditorías!



Que así sea.