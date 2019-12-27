Eduardo Montevideo

@|Ante el aumento de basura que hay sobre todo en Montevideo, creo que una posibilidad de disminuir, por lo menos en los plásticos, sería la obligatoriedad de cobrar los envases sobre todo de las bebidas que no son retornables, que son las que se tiran una vez consumido el contenido.

De esa manera, los proveedores podrían hacerlas reciclar abaratando su costo.

Lo mismo para todos los envases plásticos cualquiera sea el contenido de los mismos.

El precio de los envases debería ser de un valor que le duela al bolsillo del consumidor para que de esa manera devuelva al negocio el envase y cobrar lo abonado por el mismo como se hace con los envases retornables.

Incluso hasta sería más barata la bebida porque dejaría de pagar por un envase que después tiran a la calle o a los contenedores. El proveedor podría rebajar el costo al no tener que poner cada vez más envases nuevos.

El mismo criterio se tendría que asumir para los envases de vidrio, que muchos los tiran en las calles o veredas con el peligro de rotura y el perjuicio que los vidrios ocasionan en las veredas a los transeúntes y en las calles también a los vehículos.

Es una sugerencia que creo puede ser beneficiosa para la sociedad.