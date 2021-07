Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El pasado día 28 La Nación, a través de su periodista Jonatan Viale, realizó una entrevista al Presidente Lacalle Pou. Me pareció muy buena en términos generales, respondiendo con solidez, altura y en especial con conocimiento de los temas tratados. Este concepto es compartido por ciudadanos argentinos de mi conocimiento, residentes en Maldonado, quienes ponderan su nivel de educación, respeto y habilidad para el tratamiento de los temas a su cargo, en especial comparándolo con su actual Presidente.



Mi observación se refiere a la afirmación del Presidente Lacalle Pou, quien afirmó que no se habían creado/aumentado los impuestos desde su ingreso al cargo. Seguramente por olvido, omitió el efecto de las Leyes 19.874 y 19.949 que por dos meses consecutivos en 2020 y 2021, estuvo vigente un impuesto a cargo de todos los funcionarios del Estado con cargos ejecutivos así como de los pasivos privados y públicos. Lo recaudado en 2020 totalizó US$ 30 millones (US$ 18 millones de los funcionarios y US$ 12 millones de los pasivos).



Aún no está disponible la información correspondiente a 2021 (Ley 19.949), aunque será seguramente menor porque para el corriente año, se fijó una escala progresiva a diferencia de los porcentajes previstos en la Ley 19.874 – 2020.