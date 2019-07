Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de la interna...



Entreverados como carne pa’ chorizo.



La victoria de Daniel Martínez ha sacado a la luz lo peor del FA. Se demuestra claramente que las distintas fracciones de los distintos partidos que lo integran ponen sus intereses por encima de los intereses del partido. De esta conducta deducimos que los interese nacionales no deben de figurar en la agenda del Frente Amplio.



El Ingeniero Daniel Martínez no es bien querido dentro del partido. No olvidemos que le paso cuando fue nominado para la intendencia de Montevideo cuando lo dejaron abandonado. Ahora consulta a todos los responsables de los distintos partidos de la coalición y no consigue el apoyo para nombrar la persona a la vicepresidencia, aunque cuando son consultados por la prensa, todos dicen que lo apoyaran en su decisión y que se su responsabilidad.



Este episodio es una buena muestra de que pasaría si llegase a la presidencia. El apoyo de sus bancadas estará tan condicionado que difícilmente pueda llevar adelante su gestión. Prueba irrefutable es que Mujica y su señora han declarado que se serán candidatos al senado. Que te quede claro Daniel, no elegiste a Carolina y ahora te verás con el MPP que no perdona.