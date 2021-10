La enseñanza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me dirijo a ustedes a los efectos de hacer saber una dicotomía entre lo que se dice y lo que se hace.



Desde los medios se está haciendo promoción de cursos de Secundaria y UTU. Sería una buena idea si se obtuvieran buenos resultados.



Voy a referirme a aquello que conozco por haber participado.



Creo que la construcción es de las principales, si no la principal industria, además de ser la que más mano de obra absorbe. A esos efectos, UTU cuenta con una Escuela (IEC) que supo ser ejemplo, llegando a contar con más de siete mil alumnos en los distintos cursos, todos de construcción, carpintería, electricidad, instalaciones sanitarias, herrería, ayudante de Arquitecto, etc. que cubrían todas las áreas de la construcción.



Era un orgullo ser docente de ese Instituto en el que pude participar.

Hoy, al recorrer la Escuela dan ganas de llorar.



No existe motivación alguna. Hay grupos que quedaron con 4 o 5 alumnos. Se percibe una orientación clara al desmantelamiento de los cursos que quedan (eliminaron los cursos de ayudante de arquitecto y otros que sería tedioso detallar). No quedan ni mil quinientos alumnos (y este desinterés no tiene otro objeto que el cierre).



Entonces, ¿para qué promocionamos la inscripción, si no podemos dar al alumno más que tristísimos y malos cursos? Incluso los docentes están desmotivados ya que terminan desertando o brindando pobres clases. Aún quedan muy buenos docentes, pero con muy pocos alumnos en clase.