El enfoque de la política

@|Ser senador o diputado o edil o actuar de alguna forma pública en política, siempre es un importante acto de participación y de responsabilidad ciudadana. Seguramente, hoy más que nunca - pandemia mediante - esa responsabilidad se ve incrementada.



Los procesos de decisión personales de cómo y a quién respaldar en sus actitudes, seguramente son muy variados y dependen de cada individuo.



Desde mi punto de vista, hay algunos valores claves a ser tomados en cuenta:



1) Respeto sin fisuras a la vida en todos los planos.

2) Apoyo claro y decidido a la institución "familia".

3) Apoyo a la calidad de la educación para todos.

4) Promoción de una cultura que dignifique la persona humana y respete creencias y valores que hacen al bien común.

5) Aplicación de políticas que favorezcan la solidaridad, la preocupación por lo social, el trabajo para todos, la moralidad en la vida económica.

6) Búsqueda sincera de la paz y de la reconciliación y fuerte condena contra todo tipo de violencia.



Asimismo, las características a tener en cuenta respecto a la evaluación de quienes lo hacen contemplan elementos tales como:



a) Propuestas realistas.

b) Comportamiento ético.

c) Actitudes transparentes y de propuesta.

d) Hechos y no palabras.

e) Involucramiento con la realidad del país.

f) Garantía de institucionalidad.



Hago el aporte como una reflexión personal, quizás válida para otros conciudadanos.



En mi caso, la evaluación personal me lleva a respaldar en su totalidad al Gobierno Nacional en funciones, que tiene a su cargo la conducción del país.



No es el momento de "tirar piedras" todo el tiempo o de "poner obstáculos en el camino".