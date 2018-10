@|Según un informe, Uruguay estaría entre los primeros países del mundo en cuanto a la proporción de energía eólica en su matriz energética.

Pero si bien generamos más y variada energía para nuestro consumo, seguimos viendo que los costos no bajan.



El ciudadano común nunca ha visto reflejado en sus facturas domiciliarias el avance en materia energética.



Recuerdo cuando chico, mi padre me decía que en un futuro, la majestuosa represa de Salto Grande iba a reducir los costos en la luz...



Cuarenta años después, seguimos viendo abultadas sumas en dichas facturas...



Lo mismo pasaría si se obtuviera petróleo, seguiremos teniendo las naftas mas caras del planeta.



En fin, indudablemente somos un país pobre, y lo seguiremos siendo, ya que esas diferencias de generación se deben estar volcando a las arcas nacionales, para solventar el gran peso del Estado; miles de funcionarios, entes sin sentido, pago de jubilaciones, fuerzas militares desmesuradas respecto al tamaño de nuestro país, malos negociados y salvatajes que se han hecho como los de Ancap, Alas U, etc.



Brindemos por los molinos de viento, pero sepamos que siempre atrás parece haber una novela, con la que lucharemos a capa y espada.