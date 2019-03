¡Cómo enamora el poder!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Desde hace un tiempo, veo a Mujica en cuanto informativo hay, aportando soluciones para la caja de jubilaciones, para la seguridad, para la caja militar, para todo.



Mujica no estuvo de Presidente hace 128 años, estuvo hace 4 añitos, porque no lo hizo él.



Ayer con su acostumbrado patoterismo le pegó a un periodista que le preguntó por el tema seguridad, con un tono de barra brava (similar al de Vázquez, el que nos llamó descerebrados, con el colono) respondió, “no se como se arregla el tema seguridad”... El periodista agregó, “como fue Presidente...”, y ahí se le salió la moto al peor Presidente uruguayo de toda la historia. “Fui Presidente pero no soy todólogo, si me pones a pastorear vacas no lo se hacer.” Nunca un periodista se animó a decirle, “Señor, que todo lo que tocó lo enrareció, puerto de aguas profundas, Pluna, Ancap, Aratiri, la multa de Casal, lo del Pato Celeste, etc. Que explique un día a qué se debió su giro a la derecha, qué lo llevó a renunciar a sus valores, principios, ideas. Porqué vendió las tierras al extranjero cuando quería desalambrar, porqué hizo a los ricos mas ricos cuando quería repartir la riqueza., que nos hablara de su secretario Cánepa, de Luis Almagro, de su apoyo incondicional a Manini.



Algún día un periodista que no tema quedarse sin trabajo le dirá todos estos hechos en cámaras, y ahí no más Mujica. El único que casi le pega en setiembre de 2007 fue Aguirrezabala, lo salvaron su legión de guardaespaldas.



La historia lo juzgará.