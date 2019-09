Empresa compañera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| No pertenezco a ninguna afiliación política ni milito en ningún partido. Solo soy un ciudadano común y corriente y en las apreciaciones que hago comúnmente trato de mantener una posición objetiva.



Vivo en una ciudad lejos de Montevideo y lo que diré a continuación responde a una observación (que sin ser muy inteligente por mi parte) seguramente podrá ser compartida por aquellos que deben circular en vehículos por la capital del país. Pregunto: ¿será tan difícil para los técnicos de la IMM armonizar adecuadamente los semáforos de la ciudad? Basta recorrer algunas calles cualquier día de la semana para darse cuenta que la secuencia y coordinación de los semáforos de Montevideo parecen sacados de un cuento de terror de Edgar Alan Poe. Ejemplifico. Si un automovilista circula sin que exista por delante otro vehículo que le impida o demore el paso y llega a una esquina con semáforo en rojo obviamente detendrá su marcha. Al encenderse la luz habilitante el conductor continuará y pese a circular a la velocidad autorizada en ese trayecto desde el primer semáforo al segundo, se encontrará con la triste circunstancia de tener que detenerse puesto que “misteriosamente” pasó a rojo. Este evento se sucederá una y otra vez durante todo su trayecto según existan semáforos y no importa a la velocidad que vaya moviéndose. Podríamos afirmar algo parecido a una noria!



Sería lógico y sensato reflexionar que si un rodado mantiene una velocidad constante y lícita de un semáforo a otro, debería encontrar vía libre durante varias cuadras evitándose de frenar una y otra vez.



Pregunto nuevamente; ¿Será tan difícil coordinar los semáforos? Y pregunta sospechosa… ¿Será que esto está pergeñado para que algo así ocurra?



Sabido es que cada vez que un conductor detiene su marcha y vuelve a iniciarla, genera un mayor gasto de combustible en su vehículo e indefectiblemente una mayor erogación de dinero contante y sonante que irá a parar en primera instancia a las arcas de la estación de servicio y luego al organismo estatal correspondiente. Por supuesto que si analizamos más profundamente el tema nos daremos cuenta que a mayores ingresos percibidos por la estación de servicio mayores impuestos y ganancias más lucrativas para el organismo competente.



Entiéndase que a mayor cantidad de frenadas, mayor gasto del mecanismo del rodado. Mayor daño por uso del embrague. Mayor gasto en cubiertas. Mayor declinación en amortiguadores y demás componentes. Todo esto equivale a decir que incrementará la compra de repuestos y las casas del ramo deberán pagar más impuestos por aumento de ganancias, intervención de un taller mecánico, depreciación del rodado, etc.



La IMM merced al voto de los ciudadanos, está gobernada por el mismo partido de Gobierno Nacional y se sabe que los organismos públicos poseen en sus gerencias y direcciones personas que están en sintonía y afinidad política con el gobierno departamental de Montevideo y que las empresas compañeras deben ayudarse tal cual fueran hermanos de la misma placenta.



Usted no desconfiaría? (según la frase años ha de un programa cómico de tv).



Que alguien explique…

Si se puede…