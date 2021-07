Dos emisores de aguas cloacales e industriales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde hace dos años, hemos venido tratando de crear consciencia del riesgo de impacto ambiental que genera el emisor de aguas cloacales e industriales de Buenos Aires, de 12 kilómetros de extensión y 4 metros 30 de diámetro, que va a colectar esos efluentes de los ríos Matanzas y Riachuelo, referido a 4 millones y medio de habitantes de esa ciudad y de miles de industrias.



Hemos insistido, hasta el cansancio, en la necesidad de un estudio de consultoría independiente que dictamine si el sistema de tratamiento y filtrado de los millones de metros cúbicos que el sistema va a arrojar, diariamente, a las aguas del Río de la Pata es eficiente o no, si no elimina, como sostienen distinguidos especialistas, a elementos químicos como el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo.



Con el Embajador Orlando y el Dr. Oribe Stemmer hemos efectuado nuestro mayor esfuerzo en generar consciencia de ese riesgo sin una respuesta satisfactoria, en atención a que el Presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión del Río de la Plata ha manifestado su conformidad respecto a este emprendimiento y el Ministro de Ambiente, Sr. Adrián Peña, le dio un entierro de lujo: constituyó una comisión con funcionarios de la Cancillería.



Pero, “si no querés sopa, dos platos…”.



Ahora la delegación uruguaya ante la CARP ha sido informada, por nota DACARP No. 522/2021 de 29 de junio de 2021, que hay otro emprendimiento similar. En esa nota se le informa sobre el Emisario Subfluvial para la Planta Depuradora Berazategui “aprobada en el seno de la CARP, con fecha 7 de mayo de 2019, al haber vencido el plazo de 180 días”, para que nuestro país formulase objeciones.



¡El anterior emisario, el de la Cuencas Matanzas y Riachuelo, se aprobó a carpeta cerrada, éste por dejar pasar el plazo que prevé el Tratado sin formular objeciones! Y pensar que los delegados ante la CARP están bien remunerados y deberían, por lo menos, enterarse de lo que sucede en esa comisión y, en su caso, formular las objeciones que correspondieran.



En la nota se le informa a la delegación uruguaya del proceso de licitación, se le adjuntan los pliegos correspondientes, pero se le aclara que “en esta instancia no podrán realizarse modificaciones al pliego…”. Es decir, se trata de un hecho consumado.



El emisario Berazategui tendrá una extensión de 7 kilómetros y medio y 4 metros de diámetro; estará algo más al Este que el anterior emisor, recogerá los líquidos cloacales de 4 millones de habitantes de Buenos Aires y arrojará, en las aguas de uso común del Río de la Plata, 120.000 metros cúbicos de líquidos tratados por hora. Es decir, 2.880.000 metros cúbicos por día; por lo que ambos emisores volcarán al Río de la Plata, diariamente, más de 5 millones de metros cúbicos de esas aguas cloacales e industriales.



Y ante este panorama tan ominoso, para el Ministerio de Ambiente y para la Cancillería, que se expresa a través de la delegación ante la CARP, estos emprendimientos son satisfactorios…