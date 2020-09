Emisor subacuático y la delegación ante la CARP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, Dr. Alem García, luego de examinar el tema del emisor subacuático argentino en la reunión que mantuvo en Colonia, junto a la Delegación ante la CARP, legisladores colonienses y representantes de la Intendencia del departamento, fue categórico al afirmar que era imposible que los efluentes cloacales e industriales de ese emisor pudieran llegar a las playas de ese departamento.



Fue tan categórico que dijo que para que ello pudiera pasar se requería que se invirtiera el giro de la Tierra o que un terrible tsunami inundara Buenos Aires. Bastó esa simple reunión para concluir en ese sentido. No hubieron informes de la DINAMA, del SOHMA, de la Universidad de la República, ni de especialistas uruguayos.



Le bastó al Dr. Alem García lo conversado en esa reunión, para emitir esa contundente afirmación.



Cuando en 2009 el Embajador Rosselli presidía la delegación uruguaya ante la CARP, en la subcomisión de navegación y obras de ese organismo descartaron el régimen de consulta previsto en los arts. 17 y ss. del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, luego de escuchar sólo a técnicos argentinos. Así fue aprobado, prácticamente a carpeta cerrada, en contradicción con lo sostenido, un par de meses antes, por el Embajador Fischer que presidió la delegación uruguaya antes que Rosselli.



Un diplomático y dos delegados sin especialización se expidieron en contra de lo sostenido antes por el antecesor de Rosselli, y sin consultar a los organismos especializados uruguayos.



Ahora, once años más tarde, volvemos a lo mismo. En lugar de abocarse a analizar seriamente este tema complejo con la DINAMA y con especialistas uruguayos, se reúne la Delegación en la CARP e invitados, escuchan una técnica contratada y sale el Dr. García con sus declaraciones, como si dominara las características del régimen del Río de la Plata.



No se puede actuar en un tema tan complejo con tanta temeridad; porque para emitir un juicio tan categórico como el que emitió el Dr. García, se hubiera requerido una multiplicidad de estudios previos.



Entre otros, el determinar si el proyecto aprobado en 2009 fue objeto de modificaciones; si a juicio del Banco Mundial se va a utilizar un sistema de alto nivel para el filtrado y depuración de las aguas a verter; cómo funcionan las corrientes en esa zona, etc. Y esas consultas deben ser realizadas por los organismos competentes de nuestro país y por especialistas uruguayos y no por una funcionaria contratada por la CARP.



Para políticos nombrados como compensación por no haber obtenido cargos electivos, una buena cosa es evitar aseverar algo que no conocen.