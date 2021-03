El emisario subacuático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Queremos precisar que, respecto a esta obra que finaliza en un año y que verterá una cantidad impresionante de líquidos cloacales pretratados al Río de la Plata, ninguna autoridad nacional ha expresado oficialmente su opinión sobre la inocuidad respecto al medio ambiente y de la calidad de las aguas que serán volcadas.



La presión periodística y de ciudadanos motivaron la creación de un grupo de trabajo-en 2020- entre el Ministerio de RREE, el de Ambiente y la CARP.



El Sr. Canciller señaló en el Parlamento días atrás: “A efectos de dotar de la mayor información y apoyo técnico a la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, sobre las obras del emisor subacuático del sistema Riachuelo, que tanto ruido ha hecho y tanta preocupación ha generado, debo decir que fue creado un grupo de trabajo de seguimiento para el emisario conformado por esta Cancillería y el Ministerio de Ambiente, que hasta el momento se ha reunido en dos oportunidades, coincidiendo en la postura de mantener el monitoreo de la construcción y operatividad…”.



No se sabe nada de la marcha del convenio de la Universidad y CARP sobre este asunto.



No vemos ímpetu en llegar a una conclusión sobre algo que empezó con una resolución ligera de la CARP en el 2009. No se entregó información alguna a la CARP hasta finales del 2020 y se les enviaron 600 páginas hace pocos meses y la obra en un año se termina.



Se sabe que el agua pretratada saldrá con químicos y metales disueltos, así como con bacterias tipo E Coli y se confía en la capacidad de dilución de un río que es enorme, pero de poca profundidad.



Advertimos que era necesario un estudio de impacto ambiental serio e independiente: no se lo ha pedido, en cambio anunciaron la realización de tres monitoreos de agua, sin aclarar fechas. No hay información al respecto.

Ha pasado más de un año desde que el gobierno heredó esta mala situación, pero el continuismo burocrático ha impedido llegar a la verdad en este tema.



Habría que haber actuado con diplomacia y plantear a la Argentina que ya que nunca recibimos información real y que tenemos preguntas técnicas.



No entendemos cuáles fueron las razones por las cuales se rebajó sensiblemente el nivel de tratamiento de las aguas cloacales y el Banco Mundial dice que fue por razones económicas y aceptación de un modelo matemático. A Uruguay no se le informaron de los cambios introducidos desde el 2009.



Si existieran problemas ambientales la contaminación se instalaría y salvo largos juicios y pedido de reparaciones, el río sería dañado de manera diaria y permanente.



No hubo planteos de Uruguay ni pedidos de información en la CARP ni ninguna gestión respecto a este tema en la Cancillería argentina. Tampoco se utilizaron los procedimientos existentes en el Río Uruguay y de monitoreo conjunto que Argentina diplomáticamente solicitó con éxito respecto al río y obras existentes que lo afecten.



Reiteramos que apoyamos de todo corazón lo mejor para Buenos Aires y Provincia BA y esta obra, bien hecha, es absolutamente necesaria.