Embotellamientos en Bulevar Artigas

@| ¿Alguien intentó pasar por Bulevar Artigas a la altura de Colorado a eso de las 8 ó 9 de la mañana? Si no lo hizo, ni lo intente. Es mas rápido tomar cualquier ruta alternativa, así sea que pase por Pando, antes que pasar por allí.



Hace semanas que están “arreglando” en Bvar. Artigas y Garibaldi, lo que deja solo media calzada para pasar. Se dice que están arreglando; en realidad paso absolutamente todos los días por ahí hace dos semanas y no he visto un solo cristiano trabajando, solo los carteles de media calzada. A no ser que trabajen de 2 a 5 de la madrugada, me aventuro a decir que esa parte de un bulevar tan esencial y de tanto tránsito como es Bvar. Artigas, está abandonada.



¿Tendremos que esperar a que terminen la reforma de 18 de Julio para que retomen esta? ¿Por cuántos meses o años más tendremos que seguir saliendo a trabajar una hora antes, pagando una hora más de jardín para nuestros hijos, soportando filas de 5,10 y hasta 15 ómnibus que prácticamente no se pueden mover en estas dos cuadras?



¿Dónde va la plata de mis impuestos?