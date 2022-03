Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El pasado 12 de enero, Ecos de El País tuvo la amabilidad de publicar una carta de mi autoría que titulaba: “El editorial lo dejó en offside”, en que la crítica de un columnista hacia el Gral. Guido Manini Ríos quedaba totalmente desacreditada por el certero análisis que efectuaba el editorialista bajo el título “La lógica de la Coalición Republicana”. En el mencionado editorial se entendía que: “(…) Cabildo Abierto (CA) puede marcar sus propias preferencias en los temas que no hacen al compromiso de gobierno que permitió ganar el balotaje de noviembre de 2019(…)”.



En el editorial del pasado viernes 4 de marzo de 2022, “Contra la apología de la barbarie”, se pondera la decisión del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez que dispuso, hace unos días, el retiro del canal Russia Today (RT) de la grilla de Vera TV, luego agrega: “Lo insólito es que en Uruguay, donde algunos se agarran de un cable pelado con tal de criticar al gobierno, no faltaron quienes calificaron la decisión como un ataque a la libertad de prensa y de expresión”; continúa luego una serie de argumentos que de acuerdo al editorialista justificaba aquella decisión del Ing. Gurméndez.



Pero si lo que hasta allí era la defensa de una medida administrativa tomada por Antel, el cierre es lo que en algún momento el ex Presidente Lacalle Herrera llamó en forma metafórica una “embestida baguala”, esta vez contra el Gral Guido Manini Ríos. “Lo que resulta triste -por decir lo menos- es que el senador Manini Ríos haya sumado su voz en contra de la medida del presidente de Antel. No es la primera vez que el líder de Cabildo Abierto elige el perfilismo, coincidiendo con la oposición en temas que ponen en contradicción esa supuesta diferencia radical que los separa.

Enredar a la coalición republicana en piruetas de política menor no parece ser un camino acorde a la alta responsabilidad de gobierno que nos une(sic)”.



Un día antes de tan lapidaria sentencia aparece en el mismo diario El País una nota, que haciendo mención a una entrevista con El Espectador, el Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou dijo que no comparte la decisión de Antel de quitar la señal RT de Vera TV.



Ahora yo pregunto, ¿el editorialista comprenderá al Presidente de la República en los mismos conceptos con que calificó al líder de Cabildo Abierto? También me pregunto, ¿cuál es la línea editorial de El País?, la de “La lógica de la Coalición Republicana” o “Contra la apología de la barbarie”, la de tolerar a CA marcar sus propias preferencias en los temas que no hacen al compromiso de gobierno o por el solo hecho de tener opiniones independientes adjudicarle intenciones aviesas.



Por último, es de hacer notar que tan valederas son las razones que invocan el editorialista, el presidente de Antel y Gerardo Sotelo para defender la censura a un medio de comunicación, como valederas también las razones del Sr. Presidente de la República y del Sr. Senador Gral. Guido Manini Ríos para defender la libertad de expresión y opinión.



Recuérdese a Voltaire, “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.