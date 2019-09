Embajador y comité de base

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El 25 de agosto, día de la declaratoria de la independencia, el Frente Amplio (FA) lo celebra como “día del comité de base". En ese marco el comité Félix Vidarte de Las Piedras publicó en Facebook fotos de una charla del embajador de Cuba Héctor Fraginals. En una mesa adornada con la bandera de Cuba.



Preguntas retóricas : ¿puede un embajador extranjero participar de actividades de un partido político uruguayo? ¿Por qué no pusieron la bandera uruguaya en el día de la independencia en lugar de la de Cuba?

Y son retóricas porque sé la respuesta: los embajadores de Cuba y Venezuela son militantes comunistas y en ese carácter participan de actividades del partido comunista, PCU, y del FA.



Y pusieron la bandera del país que representa el sistema en el que quieren vivir, como antes ponían la soviética roja de la hoz y el martillo, que sigue siendo la bandera del PCU.



Ahora sí una pregunta que espera respuesta ¿no hay ningún parlamentario o dirigente político que le parezcan mal estas cosas y haga algo para que no ocurran?



Uruguay será libre. No pasarán.