¿Eliminar repetición escolar?

@|Puede ser caótico. Como docente con 35 años de actividad y el haber ejercido con responsabilidad y excelentes resultados y el placer de enseñar a los niños, escuchar lo que plantea ANEP, me produjo, gran preocupación y desvelo.



No creo necesario, guiarnos por experiencias ajenas, foráneas.



Me entristece que se llegara a eso.



Se soluciona ejercitando a los alumnos en lo fundamental: lectura, escritura, compresión lectora y razonamiento.



Un niño que no logró los conocimientos básicos del curso, no se trauma, no es un estigma, si le planteamos que al cursar nuevamente el año, recordará conocimientos que le fueron dados, los afirmará y se sentirá feliz con sus nuevos compañeros.



La repetición no es un filtro, diferencias de clases no se pueden hacer.



El cambio histórico, es preocupante, más que histórico.