"Eliminar impuestos a jubilados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| El suscrito Dr. José A. Loinaz Barbosa, Abogado, Dr. en Diplomacia y Profesor, tiene el alto honor cívico, de redactar esta carta, destacando la brillante editorial publicada en “El País” del domingo 14 de abril, titulada “El Plebiscito de los Jubilados”. Un auténtico y muy fundado alegato a favor de la masiva campaña ciudadana para eliminar para siempre los malditos y deshumanizados impuestos a los jubilados debiéndose de resaltar, de la gran y extensa nota periodística, donde expresa que “el Frente Amplio y sus gobiernos no han tomado en cuenta que las pasividades son el reintegro de lo que aportaron los trabajadores mientras estaban en actividad. Es su propio dinero y con el IASS se les expropia o se les requisa el ahorro de una vida.” (¡Que gran verdad!, agrego yo), y “Con un agravante, la ley establece que pierden su derecho al trabajo o tienen que hacerlo en negro: están presos por sus años, por sus pasividades topeadas, a merced de la voracidad fiscal del Estado -que siempre puede aumentar- y es imposible una marcha atrás.”

Más adelante, el excelente editorialista, se pregunta, “¿la economía estatal puede verse seriamente afectada por el respeto a los derechos de los jubilados? ¿El déficit fiscal se verá gravemente dañado?”, y con gran lucidez intelectual y con la verdad en la mano, el periodista, responde: “No, son unos 200 millones de dólares en un universo de unos 60 mil millones de dólares que es el PIB Uruguayo, algo así como el 0.3% .” (¡Otra gran verdad! Agrego yo).



“Obsérvese la cifra US$ 200 millones y piense cuánto costaron -y se pagó religiosamente-, las diarreas empresariales que impulsó el Frente Amplio a lo largo de su Gobierno” (aquí se hace una interminable lista de millonarias pérdidas económicas de los Gobiernos Frentistas y termina con una singular y valiente expresión que comparto íntegramente; “¿No se les cae la cara de vergüenza?” Y para culminar cito: “De la Jubilación no hay regreso una vez que se llegó a esa etapa es porque las naves están quemadas y no hay salida. Entonces lo único que queda es seguir para adelante, no es un tema de oportunidad, porcentajes o montos, es una cuestión de principios, derechos y justicia”.



Y justamente, para seguir para adelante, estamos integrando, con miles de esforzados y heroicos compatriotas de todo el país, “Modeco 67” (Movimiento en Defensa de la Constitución), que impulsa agregar un inciso al Artículo 67 de la Carta Magna para eliminar todos los impuestos a los jubilados a través de un Plebiscito Constitucional. Movimiento totalmente apolítico, de carácter intergeneracional y de alcance nacional, y que no cuenta con ningún respaldo económico, habiendo conseguido hasta la fecha nada menos que 200.000 firmas para plebiscitar dicha reforma constitucional. Me he especializado en Derecho Constitucional, lo que me da autoridad técnica y jurídica para sostener que en mayo 2020, junto a las Elecciones Departamentales de ese año, perfectamente se podría plebiscitar la ansiada reforma al art. 67 de la Constitución, ya que el art. 331 de la misma, al referirse que por iniciativa del diez por ciento de la ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto, debiéndose ser sometido a la decisión popular en la elección “más inmediata”. La Carta Magna habla claramente de “elección” en forma genérica, sin hacer ninguna aclaración entre elección Nacional o Departamental. En definitiva, con Modeco 67 y el gran abogado y escritor Dr. Carlos Sarthou encabezándolo, buscaremos completar las 270.000 firmas para que en mayo 2020 haya el “Plebiscito de los jubilados”.



¡Quiera Dios que así sea!