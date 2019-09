Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mayoría de los países sudamericanos están poblados por gente socialmente pobre, por lo menos comparado con países considerados socialmente ricos.



En su existencia de varios años, la izquierda sudamericana, llámese comunismo, socialismo o como se quieran llamar, ha demostrado con su accionar en los países donde ha existido o existe, que toda ella es absolutamente fiel a un principio, que no es solo material sino intelectual, que es el que la mantiene aún con vida: los pobres deben seguir siendo pobres pero eso sí, debemos llenarlos de esperanza, que escuchen lo que desean oír, lo que desearían que ocurriera, ¡que dejarán de ser pobres! No importa con qué fundamento ya que nos encargaremos convenientemente de culpar a la “derecha” de habérselo impedido.



En general, la gente es muy buena y hasta muy permisiva, pero no es tonta. Por eso, en sus inicios hubieron 24 países con gobiernos de “izquierda” de los cuales hoy hay 4 o 5, pero transformados en dictaduras, o símil, porque es el único camino posible para contener, obligaciones, corrupciones, asesinatos y permanencia ya que de otra manera se les daría vuelta la tortilla.



La “izquierda” uruguaya, el FA viene haciendo esto desde hace 15 años, pero ya suena tanto a cuento (por los resultados reales obtenidos) que ni ellos se lo creen y como no les da para formar dictadura, por primera vez se sienten que están en manos de quienes siempre han utilizado.