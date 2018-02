Elecciones en Venezuela

@|Los países integrantes de la Alianza de Lima no reconocen las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, por la falta total de libertad para presentarse a la misma por decisión del dictador Maduro.



Entre los integrantes de la Alianza de Lima no figura nuestro país. ¿Porqué no está representado nuestro país si la mayoría del pueblo uruguayo desconoce y repudia a la dictadura venezolana? ¿Porqué la Cancillería y el Gobierno no adhiere a esa Alianza y se toma atribuciones por la totalidad de la ciudadanía uruguaya a la que no representa?



Los que no nos sentimos representados, creo que nuestra voz tendría que hacerse sentir en esa Alianza, porque no estamos de acuerdo con que siga esa dictadura que está aniquilando al pueblo venezolano.