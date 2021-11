Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Me he pasado horas y horas buscando trabajadores amigos de distintos gremios que me confirmen si votaron o no en las elecciones del Pit Cnt y no encuentro a ninguno que haya votado. Mal yo. Busco información donde no se tiene. En el laburante.



Insisto en buscar datos en gente vinculada al periodismo. Ellos deberían saber bien cómo es que se vota. Y nadie me puede dar tampoco allí una respuesta contundente. Apenas voy consiguiendo información aislada y no del todo chequeada.



Fijate vos... si hay elecciones en River Plate o en Peñarol o en cualquier otro órgano o club, al otro día hay una información de prensa que te indica que fulanito de tal, representante de tal o cuál lista triunfó por 458 votos sobre 240 de sultanito, representante de tal o cual lista o facción. La democracia supone también eso. La transparencia y el apego a una forma. No hay voto calificado en una democracia. Los de abajo votan y su voto cuenta 1 como el “más pintado”.



Pero se ve que acá en el Pit Cnt hay otras reglas. Ellos, se supone que son la representación del Uruguay del trabajo.



De acuerdo a los últimos censos, el Uruguay del trabajo, o sea, la población económicamente activa que labura, son un millón setecientos mil tipos (1.700.000).



El Pit Cnt ha reconocido en el mejor de sus tiempos y escenarios un universo de 400 mil afiliados. Pero activos y cotizantes en su mejor época unos 240 mil. Eso fue en 2015.



Debo suponer que con el aumento de la desocupación y pérdida de puestos de trabajo que se ha experimentado en este último quinquenio, esa cifra debe haber tenido al menos alguna pequeña merma (o tal vez no tan pequeña).



O sea que es responsable decir que afiliados al Pit Cnt está sólo un 23% de la población laboral activa. Y si vamos a los cotizantes, sólo un 15% de esa población paga una cuota sindical.



Repito. De esa minoría que paga, no conozco a ninguno que haya votado en las elecciones del Pit. Pero eso puede deberse a mi ajenidad al sistema sindical. O tal vez No.



También puede deberse a que la votación de ese día haya sido apenas un simulacro de legitimación de un acuerdo de cúpulas.



No sorprende que haya triunfado el Partido Comunista erigiendo la figura de Abdala. Pero tampoco sorprendería entender que si eso es fruto de un acuerdo, más que de una votación, Abdala haya tenido que pagar algún peaje para llegar a ese puesto que tanto buscó (hasta consiguió laburo en Tsakos un mes atrás. Fijate vos el sacrificio).



Hurgando por ahí, alguien me dijo que ampliaron la cantidad de miembros del secretariado para que los sectores más ultras tuvieran una mayor participación. Y hasta se dieron el lujo, por primera vez, de hacer emerger a una figura femenina que proviene del sector Articulación (doña Elbia Pereira docente), para legitimar un poco más el proceso y dar cabida a los moderados.



Una obra de ingeniería electoral casi sin elecciones.



Obvio que después habrá delegados que voten todo esto y el proceso termina sin que nadie sepa si hubo o no oposición, si hubo o no candidatos que no llegaron. “No te olvides de cantarle a los crack que no llegaron”, cantaba el Canario Luna. Acá nadie se va a enterar de nada.



Habemus Presidentum.



Hoy el Pit Cnt está más fuerte que nunca. En 12 años han triplicado los aportes por cotizantes. En una época era 4 dólares. Ahora ronda los 11 dólares. Multiplica y verás que es mucha guita la que mueven.



Hoy el Pit Cnt se ha devorado al FA, además. Gracias a ellos el FA pelea un referéndum que si lo ganan les da una esperanza de triunfo electoral en 2024. No importa que eso perjudique al país y ponga un palo en la rueda al gobierno que eligió el pueblo. Eso no es algo que preocupa ni al FA ni al Pit Cnt. Lo de ellos es poder puro y simple y poco más.



Yo no le deseo suerte al Sr. Abdala. Le deseo salud y prosperidad en su vida como a cualquiera. Pero sí le deseo mucha mala suerte en lo político. Y le deseo pronto que su Central tenga personería jurídica. No lo tome a mal. Lo hago por mi país, no contra Ud. como persona.