@|Las elecciones municipales se avecinan. Se han dado a conocer en estos días algunos encuestas de opinión actualizadas que indican un 53% de preferencia para los tres candidatos del FA en su conjunto y un 32% para la Ec. Laura Raffo. El restante 15% sería de personas que no tienen definida su posición.



Como ciudadano montevideano, que pretende ser un votante objetivo, me resulta incomprensible que no se concrete una rotación en la conducción de la Intendencia de Montevideo.



No deberían jugar aquí aspectos ideológicos sino de capacidad de gestión y de mejora en el desempeño de las funciones, que están a cargo de dicha administración.



Las experiencias de 30 años continuados demuestran:

* Ausencia de progreso en los temas centrales de la ciudad (tránsito, limpieza, recolección de residuos, saneamiento, asentamientos, cuidacoches, carritos tirados a caballo, ciclistas desordenados, etc.).

* Inversiones en diversas y costosas obras "faraónicas" que no determinaron beneficios tangibles para los ciudadanos y que consumieron incesantemente valiosos recursos (corredor Garzón y otros, bancos de la Plaza Zabala, sendas para bicicletas no utilizadas debidamente, túnel de Avda. Italia en proceso, etc.).

* Permanente conflicto con ADEOM, con consecuencias nefastas para el desempeño de las funciones claves de la Intendencia.

* Crecimiento sostenido del déficit y del endeudamiento de la entidad.

* Gastos prioritariamente volcados a retribuciones personales y afines.

* Dedicación de atención a temas secundarios de una administración municipal (eventos, espectáculos, etc.), generalmente utilizados con fines propagandísticos.

* Otros.



Parece importante pensar en una persona con experiencia ejecutiva en diversos cargos, bien rodeada de gente con perfiles complementarios. Y por eso creo hay que darle una oportunidad al cambio.



Hay que convencer al 15% de indecisos y volcar el voto de un muy pequeño porcentaje, de quienes hoy pensarían en reiterar los errores del pasado.

En eso confiamos quienes deseamos un Montevideo mejor.