Elecciones en Italia

Italia ha sido históricamente un país generoso en el otorgamiento y mantenimiento de los beneficios de la ciudadanía a los italianos residentes en el exterior y a sus descendientes directos.



Eso le ha permitido al país mantener un contacto permanente con esa numerosa población residente fuera de sus fronteras. Es decir, con personas que comparten vínculos culturales, religiosos, económicos y políticos, así como de costumbres y estilos de vida, y han contribuido a compensar los problemas demográficos de Italia por su reducida tasa de natalidad interna, y lo que es más importante, con personas que tienen la misma sangre que el pueblo italiano, y comparten sus valores.



No hay dudas de que la importancia geopolítica de Italia se acrecienta con estos ciudadanos. Por otra parte, las relaciones diplomáticas, económicas y culturales se ven favorecidas por la presencia de estos italianos, muchos de los cuales ocupan posiciones de la máxima importancia en los círculos de gobierno, empresarios, culturales y científicos en las naciones en que residen.



Dentro de los países en los que donde la colectividad italiana es importante es la República Oriental del Uruguay, no solo por el alto porcentaje de descendientes de italianos, sino también por el hecho de que miembros de esa comunidad han llegado a la Presidencia de la República y otros cargos de la máxima responsabilidad. Los beneficios de esta presencia para ambas naciones en la historia han sido enormes.



Las instituciones italianas, incluyendo asociaciones y círculos regionales, escuelas e instituciones benéficas, se extienden por el territorio.

Actualmente hay partidos políticos importantes en Italia que desean anular estos derechos a la ciudadanía italiana en el exterior sin consultar a los directamente interesados y sin medir las consecuencias negativas que tendría en los intereses italianos mencionadas antes.



Dentro de esos partidos se encuentran el Partido Democrático, el Movimiento Cinque Stelle y otros, cuyos fines no incluyen la defensa de los intereses superiores y permanentes de Italia, sino sólo sus turbios compromisos e intereses electorales. En efecto, el Partido Democrático está perdiendo caudal electoral en Italia y pretende otorgar ciudadanía y derechos electorales a una gran masa de inmigrantes, legales e ilegales, procedentes de África y Medio Oriente, con cultura y tradiciones completamente distintas a las que siempre han distinguido a Italia; no les importa cambiar el significado que ha tenido y tiene el país en la larga historia.



El Partido Democrático prefiere reemplazar a los votantes de origen italiano por otros que tendrán el compromiso de pagarle con votos el beneficio recibido. Para ello pretende cambiar el concepto del Ius Sanguinis por el de Ius Soli.



Esas fuerzas intentaban aprobar leyes en el Parlamento actual con el propósito de terminar con la Ley de Ciudadanía, cuando el Gobierno del Premier Mario Draghi cayó al perder un voto de confianza, con la consecuencia de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones generales para Senadores y Diputados. Este hecho abre una providencial ventana de oportunidad para salvar la Ley de Ciudadanía actual; ventana que debe ser aprovechada votando adecuadamente en las elecciones del 25 de Setiembre de este año, y los días anteriores para los italianos en el exterior.



La Lega Salvini Premier se ha plantado firmemente contra esas manipulaciones y, como es habitual, representa la mejor garantía para los ciudadanos responsables dentro y fuera de Italia, que deseen mantener la Ley de Ciudadanía actual, y con ella los derechos de ser italianos, para ellos y sus descendientes.



No perdamos la oportunidad de hacer valer nuestros anhelos y derechos. Es necesario que todos los electores habilitados que reciban los sobres para votar lo hagan, y que den su preferencia a la lista que defiende la Ley de Ciudadanía. Es la última oportunidad de mantener nuestra ciudadanía italiana, y los derechos que la misma proporciona para nosotros y nuestros hijos.