Las pasadas elecciones internas del domingo 30 de junio dejaron, a mi entender, varias lecciones.



En primer término que no hay que confiar mucho en las encuestadoras, ya que generan falsas expectativas que hacen perder el rumbo a los posibles votantes, y en consecuencia conduciendo a resultados no siempre deseados.

Por otra parte, hay que terminar con las campañas de noticias falsas, buscando un marco regulador que evite desprestigiar a personas, partidos políticos y en definitiva a la democracia misma.



A eso debemos agregar que los tiempos están cambiando, que se percibe una tendencia de los ciudadanos a buscar nuevas alternativas a políticas que ya muestran claros signos de desgaste.



Y a los hechos me remito, teniendo en cuenta los contundentes resultados logrados por la "oposición", netamente superiores al oficialismo.

Lógicamente esto no debe tomarse como que está todo ganado, por el contrario hay que redoblar esfuerzos para mantener los resultados obtenidos y no dormirse en los laureles, cosa que a veces sucede en un falso concepto de triunfalismo.



De todas formas estas internas pusieron en claro la voluntad de los ciudadanos de generar un cambio necesario, que ya exige poner punto final al deterioro general que se está viviendo en los últimos años, en los social, en lo económico, en lo educativo.



Por todo lo expuesto hay que seguir trabajando para llegar a las elecciones nacionales con el firme sentimiento de que pronto vendrán nuevos y mejores tiempos para nuestro país, y por ende para todos y cada uno de nuestros compatriotas.