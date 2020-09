Elecciones departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como ciudadano que cumplo con mis obligaciones, voy a dar mi visión respecto al acto eleccionario muy importante y profundo respecto al futuro.



Es el momento apropiado para alcanzar el cambio tan necesario. Escucho a los candidatos del Frente y personalmente considero que no tienen creatividad, sí reiteración de promesas que no se cumplieron. No interesa entrar en particularidades, sí razonamiento de todos sus años en la gestión.



Creo que la opción para cambiar es la candidata de la Coalición. Lo más importante es solucionar los problemas que el Frente lamentablemente no pudo: residuos y recuperación de la movilidad, que no es sólo el transporte, sino calles, avenidas, veredas, iluminación, etc.



Su planteo es posible.



Seamos realistas, con lo poco que enumero menuda tarea tendrá.



Creo que es una persona con visión empresarial y con ideas claras para comenzar el cambio ya iniciado por la Coalición y libre de compromisos.