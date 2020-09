Elecciones departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Por qué votar por el cambio...



Desde hace 30 años, el Frente Amplio gobierna Montevideo, con una amplia variedad de perfiles de profesionales y políticos.



El resultado es una ciudad degradada, burocracia creciente y obras eternas, que pasan de una a otra administración.



El voto a Raffo no es a un partido, ni a una coalición de partidos: es un voto a un programa de trabajo, transparencia, equidad y sobre todo, ruptura con el “establishment”. No me referiré a las aptitudes de Laura ni criticaré a los candidatos del FA.



Exhorto al voto por la esperanza de que nuestra ciudad mejore, que la Intendencia cumpla con lo que debe hacer y no pretenda actuar en aquellos temas que competen al Gobierno central. El voto a Laura no es solo a ella: es a la líder de un equipo de personas que representan la ciudad, que la conocen y quieren cambiar, que no pretenden un continuismo de grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, y empresas “conocidas”.



Esta elección postergada, nos ha permitido ser testigos de la eficiencia de los equipos: el Presidente de la República, más allá de sus programa de gobierno, encabeza el equipo que lucha contra el Covid-19 en forma participativa, transparente y firme.



Prestemos nuestro voto para el cambio, para ese saludable equilibrio que la democracia uruguaya pone a nuestra disposición cada 5 años.