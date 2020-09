Elecciones departamentales (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quiero trasmitir a los lectores de su medio de prensa mi sentir con respeto a las próximas elecciones departamentales, que considero sesgadas; o favorecen a un partido político y no a otro.



El tema de la pandemia favorece sin la más mínima duda al Frente Amplio, dado que la mayor parte de los votantes de este partido está conformada por jóvenes que van a ir a votar sin vacilar.



En cambio, los votantes de los partidos tradicionales somos predominantemente gente mayor, como el suscrito y su madre de 91 años, que no vamos a arriesgar un contagio.



En el hogar o residencial de treinta personas no podrán participar por las medidas sanitarias del Covid-19.



Sería bueno que la Corte Electoral y los partidos revieran esta dificultad.

A mis setenta años quiero votar, pero me lo impiden las circunstancias.