Elecciones departamentales

Tengo 70 años igual que mi esposa. Por nuestro bien respetamos la cuarentena, y nuestros hijos, nietos y bisnietos nos ayudaron y obligaron a hacerlo.



Pero ahora insólitamente nos van a hacer salir a votar y exponer nuestra vida.



Yo atiendo mi salud en la Policlínica Malinas de Jardines del Hipódromo que está cerrada. Para conseguir un certificado médico para justificar que tengo más de 65 años y soy población de riesgo, tendría que tomar dos ómnibus y comerme horas de plantón en la Policlínica Capitán Tula, ya de por sí saturada y ahora agravada por el cierre de Malinas y los 70.000 usuarios más que tiene ASSE.



Pedir médico a domicilio para eso, me parece absurdo, y jamás lo haría.



Creo que el gobierno y la Corte Electoral tienen que dar tranquilidad a toda la población en situación de riesgo y decidir que en esta situación de emergencia sanitaria, no se penalizará a quien no concurra a votar sin más trámite.