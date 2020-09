Elecciones y coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El próximo 27 de setiembre son las elecciones departamentales.



Sabemos que el virus está circulando; hay varios departamentos con personas cursando la enfermedad.



Si a la vez le agregamos las elecciones, esto implica un riesgo. Lo que hoy está controlado se puede volver a disparar.



Ese día o antes y después de las elecciones, habrá muchísima gente en movimiento, trasladándose de un lugar a otro; viajando en grupo, en autos o en ómnibus del servicio interdepartamental. ¡La responsabilidad es de suma importancia! La llegada a las distintas ciudades, el reencuentro con familiares, amigos y por último, el cometido central: ir a votar.



Si bien en los circuitos de votación se tomarán medidas sanitarias, preocupa Rivera, por citar un departamento, donde llegarán personas, no sólo del país, sino fuera de fronteras, y el riesgo aumentará. Llegarán uruguayos que viven y trabajan en Brasil. Sin duda será otro mojón a sortear.



Ya casi salimos del invierno que se pensaba iba a ser el detonante y sin embargo el país la sigue llevando bastante bien.



Esperemos que el ciudadano siga respetando las medidas sanitarias, por el bien de todos. Queda claro que la enorme mayoría acató lo solicitado por las autoridades, pero hay jóvenes que se reúnen, comparten el mate, cigarros o cerveza y pueden contagiarse y trasmitir el virus a sus padres; el Covid-19 no selecciona a quién le toca y a quién no.



Hay que cuidarnos entre todos. Ojalá sea una buena jornada electoral y que no se convierta en un problema más a sortear.