Elecciones en Brasil

@|A pesar de la subestimación de las encuestas, Bolsonaro marcó la cancha.



Sin duda que quienes seguimos de cerca las elecciones brasileñas sacamos la conclusión de que el gran ganador fue Jair Bolsonaro. Guste o no guste, esa es la realidad. Finalizada y con mejores datos de los politólogos se confirma este gran triunfo del actual presidente.



Al mismo tiempo, una enorme indignación e imagen internacional nada loable para quienes estaban encargados de encuestar a los dos candidatos.

A un mes y poco de la elección, las encuestas daban al P.T. 44/45% contra el 32 a 33% de Bolsonaro. Más tarde 47% al P.T. contra el 34 a 35% de la oposición y sobre el final daban por descontado que el Sr. Lula triunfaría en primera vuelta 51%.



Fracaso total y desorientación de los medios que hasta hoy se preguntan qué fue lo que falló. No falló nada, fallaron las encuestas y los sectores informativos con fuerte apoyo al Sr. Lula. Ellos fueron en gran parte los jugadores de este resultado dejando enormes dudas de desequilibrada actuación, comprometidos, la mayoría, con el P.T. Sin duda ya se está hablando de una investigación a fondo ante la inconcebible diferencia.



¿Dónde quedó el margen de error?



Hay que destacar otros fracasos.



El Gobernador de Río de Janeiro fue reelecto con el 58% cuando las encuestas le daban el 44%. Otro error del 14%. El candidato del estado de Sao Pablo obtuvo 42% de votos contra el 31% previsto por los encuestadores. Otro error del 11%. El P.T. sumó 23 diputados adicionales logrando 138 escaños contra 270 del partido conservador y centro derecha. El Senado sumó 8 lugares más para el actual presidente siendo, junto a otras fuerzas de centro, el mayor caudal con mayoría sobre el P.T.



Y a pesar de la indignante declaración del ex presidente José Enrique Cardozo que se inclinaría por el voto al Sr. Lula, no pudieron alcanzar ese sueño del 51% en primera vuelta.



Gran freno de mano para los lulistas que olvidaron al equipo contrincante subestimándolo y en donde el gran jugador y vice-capitán fue el extraordinario ministro de economía Paulo Guedes. El mismo de la escuela de Chicago y Austria que al otro día de la elección (y por la gran confianza depositada en su persona) la bolsa de Sao Paulo cerró con un 6% de alza, Petrobrás cerca del 9% y la balanza comercial de ese mes tuvo un superávil de 3.500 millones de dólares. Si bien hubo algunos errores del actual gobierno, siempre debe primar los grandes conceptos como la libertad, la moral pública, la familia, la educación sana y transparente, el antiabortismo, la economía de libre mercado, el amor a la patria y la religión tan arraigada en las conciencias de la población. Conceptos unidos que el Sr. Jair Bolsonaro sostiene. Que el lector saque sus conclusiones.



Los últimos apoyos logrados en esta apremiante carrera nos dice que gran parte del Estado de Minas Gerais se volcaría al oficialismo, como también el Vice Gobernador de Bahía que confirmó su incondicional apoyo.



Grandes noticias para este gran final que se aproxima, donde América está en el alargue de aquí al 30 de octubre, sabiendo que si cae Brasil al socialismo, sin duda la pobreza, la inmoralidad, el desabastecimiento y la inflación se constituirán en antorchas destructivas del gigante sudamericano.



Ver a Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua y Argentina nos basta, para saber por quién inclinarnos.