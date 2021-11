Elecciones en el BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mejor Juntos al BPS sin colores políticos.



Hemos asumido la responsabilidad de presentarnos a las elecciones del BPS por el orden empresarial con la Lista 22, representando a más de cien Cámaras Empresariales, Asociaciones, Centros Comerciales, Pymes y emprendedores de todo el país.



Nuestras propuestas para llevar adelante la representación empresarial fueron construidas y debatidas en conjunto con el objetivo exclusivo de defender al empresario, sin banderas políticas.



Como ejes principales nuestra propuesta se basa en no aumentar la carga tributaria y fiscal, defender a la empresa formal combatiendo la informalidad y trabajar por la sustentabilidad de la seguridad social para futuras generaciones.



Como principios fundamentales, quienes nos han dado la responsabilidad de representarlos quieren que la representación empresarial defienda a la empresa formal combatiendo la informalidad y reconociendo en mayor medida al buen pagador y al empresario registrado.



Por lo que entendemos importante promover en mayor medida la fiscalización de aquellas empresas que no se encuentran registradas y alentar operativos contra la ilegalidad.



El día 1 de nuestra gestión pondremos a disposición del Directorio del BPS una batería de medidas que eviten el incremento de la presión fiscal existente.



Trabajaremos para Ampliar la cobertura FONASA a más titulares o socios de empresas que hoy no se encuentran amparados por el régimen y deben seguir abonando sus cuotas mutuales de manera particular con la pérdida de beneficios que se incluyen dentro del Sistema FONASA.



La “nueva normalidad” que ya es presente en el mundo en el que vivimos, nos lleva a acelerar los procesos de la sustentabilidad de la seguridad social para las futuras generaciones.



Para asumir esa gran responsabilidad debemos trabajar también en el fortalecimiento de la función de contralor de los directores Sociales y por sobre todas las cosas mantener el canal abierto de comunicación con toda empresa y emprendedor que necesite guía y asesoramiento en asuntos del B.P.S.



Estamos orgullos de esta representación colectiva que hemos construido y de representar a todos quienes nos apoyan en cada rincón del país. Sepan que no vamos a defraudarlos.