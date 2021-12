Elecciones en el BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Las elecciones obligatorias para menores de 75 años cumplidos al 28 de noviembre pasado, para seleccionar a quienes ocuparán cargos de directores sociales de ese organismo de seguridad social, dejan temas a considerar.



El primero, que se mantuvo la proporción de ausentes al acto cercana al 25% de convocados. El segundo, que el voto en blanco y anulado, a pesar de más de una candidatura, en cada parte, también tuvo margen elevado. El tercero, que sólo uno de los seleccionados tuvo un éxito parcial, ya que sólo uno tuvo algo menos del 50% de los votos de la categoría en caso de activos, mientras los otros estuvieron entre un 35-30% de los votos emitidos.



Esta elección de rango constitucional tiene el agregado del voto obligatorio como supuesto de participación necesaria de los involucrados en materias de su interés directo.



No ocurre lo mismo con la gestión de otros entes de real interés público, como la energía o la educación, que no cuentan, salvo en el caso de los docentes, con ningún grado de participación ciudadana.



Asunto aparte, la conexión de algunos analistas sobre qué significan los resultados en relación al gobierno o la oposición, e incluso con la aparición de “Un Solo Uruguay” en las lides. Claramente tanto en activos, jubilados y empresas hubo intereses políticos en danza y con mayor o menor énfasis de notorias figuras políticas de todos los signos.



Tal vez lo más significativo fue la aparición de la reforma de la seguridad social en estos comicios. Y la notoria incapacidad de casi todos en aceptar realidades en este sentido.



En efecto, no se puede decir que la reforma se impone y luego y sin mayor análisis descartar las propuestas de la CESS.



El latiguillo de su injusticia y de las bondades de la de los cincuentones, no resiste el menor análisis serio.



Mientras el primer intento es ingresar en pasado, presente y futuro, con visión innovadora de hechos totalmente reales y números muy claros, la de los cincuentones fue la expresión de voluntad de romper con la anterior reforma de la peor manera, contra la demostración de que era más costosa e inefectiva.



Estos temas dan para más, ¿no le parece?